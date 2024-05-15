Украина сама должна принимать решения об ударах по территории РФ оружием США, — Блинкен (видео)

Госсекретарь США также сказал, что США не поощряют и не способствуют ударам за пределами Украины. Но это оборонительная война для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой на вопрос о том, поддерживает ли он удары американским оружием по объектам внутри РФ, ответил, что США это не поощряют и не способствуют этому, но все же последнее слово остается за украинским руководством. Об этом сообщает Sky News.

"Мы не поощряем и не способствуем ударам за пределами Украины, но в конечном итоге Украине самой приходится принимать решения относительно того, как вести эту войну. Война ведется для защиты ее свободы, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы продолжим поддерживать Украину оборудованием, которое нужно для успеха", — сказал он.

Новая помощь на 2 млрд долларов

Блинкен также анонсировал дополнительный пакет помощи Украине. В ходе своего двухдневного визита в Киеве госсекретарь США сообщил, что дополнительные средства позволят поставить оружие "сегодня" и инвестировать в военно-промышленную базу Украины.

"Мы спешим с поставками боеприпасов, бронетехники, ракет и ПВО, чтобы все это оказалось на передовой линии", — отметил Блинкен.

По его словам, основное внимание к ЗРК Patriot и другим составляющим противовоздушной обороны. Эти вооружения поставляются в важнейшее для Украины время, когда РФ атакует Харьковскую область.

Напомним, что накануне, 14 мая, Энтони Блинкен в киевском баре исполнил композицию Нила Янга "Rockin' in the Free World" из альбома Freedom 1989 года.

Также сообщалось, что 12 мая Блинкен заявил, что Украина удержит Харьковскую область.