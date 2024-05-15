Україна сама має ухвалювати рішення про удари по території РФ зброєю США, — Блінкен (відео)

Держсекретар США також сказав, що США не заохочують і не сприяють ударам за межами України. Але це оборонна війна для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня в Києві на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою на запитання про те, чи підтримує він удари американською зброєю по об'єктах усередині РФ, відповів, що США цього не заохочують і не сприяють цьому, але все ж останнє слово залишається за українським керівництвом. Про це повідомляє Sky News.

"Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами України, але в кінцевому підсумку Україні самій доводиться ухвалювати рішення щодо того, як вести цю війну. Війна ведеться для захисту її свободи, її суверенітету і територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну обладнанням, яке потрібне для успіху", — сказав він.

Нова допомога на 2 млрд доларів

Блінкен також анонсував додатковий пакет допомоги Україні. Під час свого дводенного візиту в Києві держсекретар США повідомив, що додаткові кошти дадуть змогу поставити зброю "сьогодні" та інвестувати у військово-промислову базу України.

"Ми поспішаємо з постачання боєприпасів, бронетехніки, ракет і ППО, щоб усе це опинилося на передовій лінії", — зазначив Блінкен.

За його словами, основна увага до ЗРК Patriot та інших складових протиповітряної оборони. Ці озброєння поставляються у найважливіший для України час, коли РФ атакує Харківську область.

Нагадаємо, що напередодні, 14 травня, Ентоні Блінкен у київському барі виконав композицію Ніла Янга "Rockin' in the Free World" з альбому Freedom 1989 року.

Також повідомлялося, що 12 травня Блінкен заявив, що Україна утримає Харківську область.