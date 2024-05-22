В Україну повернулися перші 10 фахівців із обслуговування F-16, — речник ЗСУ (відео)

Українські техніки, зокрема, навчалися обслуговувати такі важливі елементи захисного спорядження льотчика винищувача як шолом, кисневу систему та парашутну систему на борту.

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В Україну повернулася перша група технічних фахівців із обслуговування винищувачів F-16. Як повідомив 22 травня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, вони ділитимуться отриманим досвідом із іншими військовими техніками, які перебувають на території нашої країни.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з'явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звичайно, цей процес безперервний, і він триватиме постійно", — зазначив Євлаш.

За словами спікера ЗСУ, роль техніків складно переоцінити, оскільки льотчики фактично віддають своє життя в руки тих, хто обслуговує літаки.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", для ефективної експлуатації бойових літаків необхідні не тільки льотчики, а й інженери, техніки й інший обслуговувальний персонал, який має пройти відповідне навчання.

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Зокрема, українські техніки навчалися обслуговувати такі важливі елементи захисного спорядження льотчика винищувача як шолом, кисневу систему та парашутну систему на борту.

Напередодні в Міноборони Нідерландів повідомили, що українські техніки, які пройшли підготовку, навчені обслуговувати екіпіровку льотчиків винищувачів F-16, зокрема збирати комплект для виживання.

"Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 літаки F-16. Їх також необхідно підтримувати", — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, за інформацією прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, Україна отримає західні сучасні винищувачі F-16, які значно збільшать можливості ЗСУ на полі бою, найближчим часом. Перші з них можуть з'явитися в небі вже за кілька тижнів.