"Слова солідарності не перехоплюють російські ракети": Кулеба просить "патріоти" в союзників

Сім систем ЗРК Patriot збережуть мир у Європі, вважає Дмитро Кулеба. Адже лише слова підтримки не здатні захищати від ворожих ракет.

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Сьогодні вдень, 23 травня, Росія завдала численних ракетних ударів по Харкову та Люботину, нагадавши, що Україні терміново потрібні сім систем "Патріот". Про це в соцмережі "Х" написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив вдячність Німеччині за оголошення про надання однієї додаткової системи, водночас наголосивши, що отримання ще шістьох систем якомога швидше залишається критичним не лише для виживання України, але й для миру в Європі.

Дмитро Кулеба наголосив, що кожен день зволікань і дебатів не тільки коштує життів, але й наближає можливість більшої війни в Європі, адже диктатура Володимира Путіна розширить свою агресію, забравши ще більше життів, якщо її не зупинити зараз в Україні.

Міністр закликав країни, які мають ЗРК "Патріот", пришвидшити ухвалення рішень і надати ці системи Україні.

"Я вважаю, що сім систем "Патріот" — це невисока ціна за довготривалий мир у Європі", — зазначив Дмитро Кулеба, додавши, що одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети.

Нагадаємо, 22 травня видання Politico писало, що Німеччина відреагувала на заклик України про посилення ППО, пообіцявши надати допомогу та залучити інших союзників. Однак країни не захотіли брати участь у ініціативі.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський наголошував, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту протиповітряної оборони та можливості знищувати пускові установки поблизу наших кордонів.