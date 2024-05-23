"Слова солидарности не перехватывают российские ракеты": Кулеба просит "Патриоты" у союзников

Семь систем ЗРК Patriot сохранят мир в Европе, считает Дмитрий Кулеба. Ведь только слова поддержки не способны защищать от вражеских ракет.

Related video

Сегодня днем, 23 мая, Россия нанесла многочисленные ракетные удары по Харькову и Люботину, напомнив, что Украине срочно нужны семь систем "Патриот". Об этом в соцсети "Х" написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность Германии за объявление о предоставлении одной дополнительной системы, одновременно подчеркнув, что получение еще шести систем как можно скорее остается критическим не только для выживания Украины, но и для мира в Европе.

Дмитрий Кулеба отметил, что каждый день проволочек и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность большей войны в Европе, ведь диктатура Владимира Путина расширит свою агрессию, забрав еще больше жизней, если ее не остановить сейчас в Украине.

Министр призвал страны, которые имеют ЗРК "Патриот", ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине.

"Я считаю, что семь систем "Патриот" — это невысокая цена за долговременный мир в Европе", — отметил Дмитрий Кулеба, добавив, что одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты.

Напомним, 22 мая издание Politico писало, что Германия отреагировала на призыв Украины об усилении ПВО, пообещав оказать помощь и привлечь других союзников. Однако страны не захотели участвовать в инициативе.

Также Фокус писал, что президент Владимир Зеленский отмечал, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки вблизи наших границ.