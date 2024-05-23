Є певні зрушення: дипломат розповіла про переговори щодо постачання додаткових систем Patriot

За словами пані посла України в НАТО Наталі Галібаренко, перемовини з партнерами Києва щодо посилення ППО виявилися непростими.

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Україна продовжує переговори з партнерами стосовно отримання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, проте це нелегке завдання. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила представниця України при НАТО пані посол Наталія Галібаренко.

Як відомо, після завершення засідання Ради Україна-НАТО за участі глав міністерств оборони у квітні, коли до міністрів альянсу звернувся президент Володимир Зеленський, Німеччина повідомила про рішення поставити в Україну додатковий комплекс Patriot. Проте, каже Галібаренко, далеко не всі країни НАТО мають такі системи, які потрібні для збиття російських балістичних ракет.

"Ті країни, які мають Patriot, за винятком США, мають одиниці таких систем, тому вони зважають на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", — зазначила пані посол.

До того ж Галібаренко додала, що попри наявні складнощі, в переговорах є певні зрушення. Частина країн висловила потенційну готовність надати Україні системи Patriot, водночас там ставлять питання, чим їх замінити. І цей момент під час дискусій також варто брати до уваги.

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи "Patriot". Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", — зауважила Наталія Галібаренко.

23 травня стало відомо, що попри заклики Німеччини надати Україні більше систем ППО, зокрема батарей Patriot, інші країни не поспішають ділитися своїми системами через високу вартість, побоювання щодо послаблення власної оборони та очікування на заміну впродовж тривалого часу.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи масований обстріл Харкова 23 травня, заявив, що лише одними словами солідарності не можна перехопити російські ракети, тому вкотре закликав партнерів передати Києву більше ЗРК Patriot.