Есть определенные сдвиги: дипломат рассказала о переговорах по поставке дополнительных систем Patriot

По словам посла Украины в НАТО Натальи Галибаренко, переговоры с партнерами Киева по усилению ПВО оказались непростыми.

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Украина продолжает переговоры с партнерами относительно получения дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, однако это нелегкая задача. Об этом в интервью "Укринформу" заявила представитель Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко.

Как известно, после завершения заседания Совета Украина-НАТО с участием глав министерств обороны в апреле, когда к министрам альянса обратился президент Владимир Зеленский, Германия сообщила о решении поставить в Украину дополнительный комплекс Patriot. Однако, говорит Галибаренко, далеко не все страны НАТО имеют такие системы, которые нужны для сбивания российских баллистических ракет.

"Те страны, которые имеют Patriot, за исключением США, имеют единицы таких систем, поэтому они учитывают свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда будущих выборов", — отметила госпожа посол.

К тому же Галибаренко добавила, что несмотря на имеющиеся сложности, в переговорах есть определенные сдвиги. Часть стран выразила потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot, в то же время там ставят вопрос, чем их заменить. И этот момент во время дискуссий также следует принимать во внимание.

"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы "Patriot". Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", — отметила Наталья Галибаренко.

23 мая стало известно, что несмотря на призывы Германии предоставить Украине больше систем ПВО, в частности батарей Patriot, другие страны не спешат делиться своими системами из-за высокой стоимости, опасения относительно ослабления собственной обороны и ожидания замены в течение длительного времени.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя массированный обстрел Харькова 23 мая, заявил, что только одними словами солидарности нельзя перехватить российские ракеты, поэтому в очередной раз призвал партнеров передать Киеву больше ЗРК Patriot.