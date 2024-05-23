Україна шукає нових посередників, які допоможуть повернути захисників "Азовсталі", — омбудсмен

У росіян до оборонців Маріуполя особливе ставлення, розповів уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

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Україна шукає посередників, які можуть повпливати на позицію Москви щодо захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні. Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що процес обміну полоненими не поставлений на паузу й комунікація відбувається. Але на території РФ, за його словами, наразі відбувається заміна керівників деяких структур, через що ці процеси дещо призупинені.

Дмитро Лубінець зазначив, що Україна шукає посередників, які могли б вплинути на позицію Росії щодо обміну захисників Маріуполя, до яких у росіян "окреме ставлення".

"Ми зараз бачимо нову тенденцію — росіяни звозять оборонців у окремі виправні заклади на території Російської Федерації, потім вони серед оборонців Маріуполя шукають військовополонених, щодо яких розпочинають публічні судилища", — підкреслив омбудсмен.

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За його словами, подібна практика порушує Женевські конвенції та є окремим воєнним злочином, тому Україна привертає увагу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, вимагаючи від них реакції.

"З іншого боку, ми шукаємо нових посередників, які можуть допомогти нам повернути всіх військовополонених, цивільних заручників, зокрема оборонців Маріуполя", — розповів Лубінець, додавши, що представники Києва не мають офіційного доступу як до військовополонених, так і цивільних заручників.

Росія, за його словами, обмежує відвідування полонених українців представниками МКЧХ, які мають відповідний мандат. Однак із інших каналів отримання інформації Київ має достатньо повну картину, що насправді відбувається в катівнях.

Дмитро Лубінець наголосив, що українські військовополонені не отримують достатньо їжі та води, їм не надається медична допомога. Велика частина бранців перебуває під постійними фізичними та психологічними тортурами, заявив омбудсмен.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що омбудсмен Дмитро Лубінець пояснював, чому РФ не хоче проводити обмін полоненими. За його словами, поки що немає напрацьованого каналу комунікацій через третю країну, яка виступала б гарантом повернення полонених цивільних із території РФ. Кремль може використовувати цей процес як важіль тиску.