Украина ищет новых посредников, которые помогут вернуть защитников "Азовстали", — омбудсмен

У россиян к защитникам Мариуполя особое отношение, рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Украина ищет посредников, которые могут повлиять на позицию Москвы относительно защитников Мариуполя, которые находятся в российском плену. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что процесс обмена пленными не поставлен на паузу и коммуникация происходит. Но на территории РФ, по его словам, сейчас происходит замена руководителей некоторых структур, из-за чего эти процессы несколько приостановлены.

Дмитрий Лубинец отметил, что Украина ищет посредников, которые могли бы повлиять на позицию России по обмену защитников Мариуполя, к которым у россиян "отдельное отношение".

"Мы сейчас видим новую тенденцию — россияне свозят защитников в отдельные исправительные учреждения на территории Российской Федерации, затем они среди защитников Мариуполя ищут военнопленных, в отношении которых начинают публичные судилища", — подчеркнул омбудсмен.

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По его словам, подобная практика нарушает Женевские конвенции и является отдельным военным преступлением, поэтому Украина привлекает внимание представителей Международного комитета Красного Креста, требуя от них реакции.

"С другой стороны, мы ищем новых посредников, которые могут помочь нам вернуть всех военнопленных, гражданских заложников, в том числе защитников Мариуполя", — рассказал Лубинец, добавив, что представители Киева не имеют официального доступа как к военнопленным, так и гражданским заложникам.

Россия, по его словам, ограничивает посещение пленных украинцев представителями МККК, которые имеют соответствующий мандат. Однако из других каналов получения информации Киев имеет достаточно полную картину, что на самом деле происходит в застенках.

Дмитрий Лубинец отметил, что украинские военнопленные не получают достаточно еды и воды, им не оказывается медицинская помощь. Большая часть пленников находится под постоянными физическими и психологическими пытками, — заявил омбудсмен.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснял, почему РФ не хочет проводить обмен пленными. По его словам, пока нет наработанного канала коммуникаций через третью страну, которая выступала бы гарантом возвращения пленных гражданских с территории РФ. Кремль может использовать этот процесс как рычаг давления.