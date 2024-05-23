"Не мають можливості рухатися вперед": як далі розвиватиметься ситуація на Харківщині (карта)

Для наступу на Харківщині росіяни кинули два армійські корпуси зі складу так званого Ленінградського воєнного округу, який мав би загрожувати країнам Балтії, зауважив військовий експерт Іван Киричевський.

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Українським військовим вдалося зупинити російських окупантів на півночі Харківської області попри їхнє серйозне угруповання. За словами військового експерта Defence Express Івана Киричевського, найбільш імовірним варіантом є те, що ворог наразі не має можливості рухатися вперед, а тому намагатиметься закріпитися на вже зайнятих позиціях. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Щодо того, що росіяни насправді не мають можливості рухатися вперед (на Харківщині. — Ред.), і максимум, що робитимуть, намагатися закріпитися на тому, що взяли, він поки що здається найімовірнішим", — сказав Іван Киричевський.

Киричевський нагадав, що раніше в ГУР наголосили, що ворог застрягне на Харківському напрямку та бачитиме, що матиме перспектив для успіху, а тому може перенести зусилля на Сумський напрямок, аби спробувати скувати зусилля ЗСУ на тій ділянці. Експерт переконаний, що росіяни також можуть наростити свою присутність на захоплених територіях Харківщини, аби й там скувати українські підрозділи. Він наголосив, що нині важко щось передбачити, проте ворога вдалося зупинити.

Він зауважив, що існує важливий воєнно-політичний момент щодо ситуації на Харківщині, який не обговорюється. ЗС РФ для наступу кинули два армійські корпуси зі складу так званого Ленінградського воєнного округу, які повинні були загрожувати країнам Балтії. Іван Киричевський вважає, що ЄС досі не переймається тим, що відбувається в Україні, та тримає "щось" про запас, тоді як бомби, снаряди, ракети, які нині летять на Вовчанськ і Харків, могли б падати на країни Балтії.

Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, 23 травня командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що російські військові хочуть захопити Вовчанськ Харківської області. За його словами, це місто може бути вдалим плацдармом для подальшого просування в тил ЗСУ.

Того ж дня військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник повідомив, що для прориву ЗС РФ на Сумщині ворогу потрібне угрупування в районі 100 тисяч. Нині окупанти сконцентрували до 50 тисяч осіб на півночі.