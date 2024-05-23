РФ може створити "турбуючу ситуацію" на півночі: чи вдасться ворогу прорватися на Сумщині

На Сумщині ворог може застосувати декілька батальйонно-тактичних груп та утворити малі плацдарми на 3-8 кілометрів вглибину. Для битви за обласний центр росіянам потрібен 300-тисячний корпус, розповів полковник ЗСУ Петро Черник.

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Збройні сили Російської Федерації сконцентрували на півночі до 50 тисяч військових. Цієї кількості недостатньо для прориву на Сумщині. Про це повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що навпроти Сумщини та Харківщини ворог сконцентрував до 50 тисяч окупантів, до 400 танків, 1000 броньованих машин та ствольної артилерії включно з РСЗВ.

"Чи цього достатньо, щоб прориватися загарбникам на Суми? Ні, недостатньо. Потрібно підняти оперативні показники хоча б до 100 тисяч", — сказав Петро Черник.

За його словами, цих спроможностей достатньо для того, аби організувати "турбуючу операцію" у Сумській області, як це противник зробив на Харківщині.

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Черник вважає, що росіяни можуть застосувати декілька батальйонно-тактичних груп, тоді як одна така група складається з 800 осіб. Крім цього, ворог може утворити малі плацдарми на 3-8 кілометрів вглибину території України. Він наголосив, що битва за Харків чи Суми точно не відбудеться сьогодні або завтра. Адже ЗС РФ для цього потрібен 300-тисячний корпус, проте щомісяця Сили оборони знищують майже 30 тисяч окупантів.

"Думаю, що цей місяць травень буде рекордним", — додав Черник.

Нагадаємо, 22 травня аналітик німецького Bild Юліан Рьопке повідомив, що українські бійці змогли зупинити наступ ЗС РФ у Харківській області завдяки американській зброї.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Липців Харківської області російські військові зазнали втрат та перейшли до оборони. За його словами, ворог мінує території та завдає вогневого ураження по позиціях ЗСУ.