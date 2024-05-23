"Не имеют возможности двигаться вперед": как дальше будет развиваться ситуация на Харьковщине (карта)

Для наступления на Харьковщине россияне бросили два армейских корпуса из состава так называемого Ленинградского военного округа, который должен был бы угрожать странам Балтии, отметил военный эксперт Иван Киричевский.

Related video

Украинским военным удалось остановить российских оккупантов на севере Харьковской области, несмотря на их серьезную группировку. По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, наиболее вероятным вариантом является то, что враг пока не имеет возможности двигаться вперед, а потому будет пытаться закрепиться на уже занятых позициях. Об этом он сообщил в эфире "Еспресо".

"Относительно того, что россияне на самом деле не имеют возможности двигаться вперед (на Харьковщине, — ред.), и максимум, что будут делать, пытаться закрепиться на том, что взяли, он пока выглядит наиболее вероятно", — сказал Иван Киричевский.

Киричевский напомнил, что ранее в ГУР отметили, что враг застрянет на Харьковском направлении и будет видеть, что будет иметь перспективы для успеха, а потому может перенести усилия на Сумское направление, чтобы попытаться сковать усилия ВСУ на том участке. Эксперт убежден, что россияне также могут нарастить свое присутствие на захваченных территориях Харьковщины, чтобы и там сковать украинские подразделения. Он отметил, что сейчас трудно что-то предсказать, однако врага удалось остановить.

Он отметил, что существует важный военно-политический момент относительно ситуации на Харьковщине, который не обсуждается. ВС РФ для наступления бросили два армейских корпуса из состава так называемого Ленинградского военного округа, которые должны были угрожать странам Балтии. Иван Киричевский считает, что ЕС до сих пор не занимается тем, что происходит в Украине и держит "что-то" про запас в то время, как бомбы, снаряды, ракеты, которые сейчас летят на Волчанск и Харьков, могли бы падать на страны Балтии.

Ситуация на Харьковщине

Напомним, 23 мая командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что российские военные хотят захватить Волчанск Харьковской области. По его словам, этот город может быть удачным плацдармом для дальнейшего продвижения в тыл ВСУ.

В тот же день военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник сообщил, что для прорыва ВС РФ на Сумщине врагу нужна группировка в районе 100 тысяч. Тогда как сейчас оккупанты сконцентрировали до 50 тысяч человек на севере.