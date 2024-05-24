Друкували 50% підручників: знищення друкарні в Харкові відчують усі видавництва (відео)

Сергій Політучий зазначив, що через руйнування типографії сукупна потужність видавництва в Україні може зменшитися на 30-40%. Удар по типографії ЗС РФ завдали 23 травня.

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Росія 23 травня обстріляла Харків і перемістя. Загинули семеро людей, травми отримали 16 осіб. Також сталося загоряння виробничого цеху поліграфічного комбінату "Фактор-друк" — одного з найбільших у Європі. Саме тут друкували художню літературу, журнали і підручники. Власник компанії Сергій Політучий сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода", що наслідки обстрілу відчує вся галузь книговидавництва.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400. Уже відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Через знищення типографії наслідки для українського книговидавництва будуть вагомими та стосуватимуться не тільки видавництва художньої літератури. За словами Політучого, 80-90% всіх книг друкуються в Харкові. Нині через обстріли та проблеми з енергопостачанням усі друкарні працюють не в три зміни, а лише в одну та вже не можуть забезпечити всі потреби видавництв.

Пожежа на типографії "Фактор-друк" Фото: ДСНС

"Із руйнуванням нашої типографії сукупні потужності зменшаться на не менше ніж 30-40%. І так сам процес друкування книг, включаючи й підручники, які ми друкували, — я не знаю, мабуть, до 50% усіх підручників, які друкувалися в державі. І тому як це робитимемо завтра, я наразі не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко", — зазначив Політучий.

Утім, за його словами, навіть із допомогою відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу — щонайменше кілька місяців. І це ще оптимістичний сценарій.

Пожежа на типографії "Фактор-друк" Фото: ДСНС

Політучий зазначив, що він звичайно замислювався над релокацією. Але це майже неможливо. Тому що, аби підготувати печатника, потрібно п'ять років, тільки один друкарський станок коштує 4 мільйони євро. Розборка його коштує 200 тисяч євро та займає півтора місяця. Тому перевозити такі агрегати дуже дорого та важко.

"Якби це було можливо, всі типографії б уже переїхали", — резюмував Політучий.

Нагадаємо, знищення типографії прокоментував Володимир Зеленський, зазначивши, що в пожежі згоріли 50 тисяч книг. Письменниця Оксана Забужко підкреслила, що "Фактор-друк" розбомбили прицільно, адже там поспіхом додруковували книги до "Книжкового арсеналу", який відбудеться з 30 травня до 2 червня в Києві.