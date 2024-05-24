Печатали 50% учебников: уничтожение типографии в Харькове почувствуют все издательства (видео)

Сергей Политучий отметил, что из-за разрушения типографии совокупная мощность издательства в Украине может уменьшиться на 30-40%. Удар по типографии ВС РФ нанесли 23 мая.

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Россия 23 мая обстреляла Харьков и перемистя. Погибли семь человек, травмы получили — 16 человек. Также произошло возгорание производственного цеха полиграфического комбината "Фактор-печать" — одного из крупнейших в Европе. Именно здесь печатались художественная литература, журналы и учебник. Владелец компании Сергей Политучий сказал в интервью "Радио Свобода", что последствия обстрела почувствует вся отрасль книгоиздательства.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, обстрел был осуществлен ракетами С-300 или С-400. Уже открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме этого, из-за уничтожения типографии последствия для украинского книгоиздательства будут весомыми. И будут касаться не только издательства художественной литературы. По словам Политучего, 80-90% всех книг, которые печатаются в Харькове. Сейчас, из-за обстрелов и проблем с энергоснабжением, все типографии работают не в три смены, а только в одну. И уже не могли обеспечить все потребности издательств.

Пожар на типографии "Фактор-печать" Фото: ГСЧС

"С разрушением нашей типографии совокупные мощности уменьшатся на не менее чем 30-40%. И таким образом, сам процесс печатания книг, включая и учебники, которые мы печатали — я не знаю, пожалуй, до 50% всех учебников, которые печатались в государстве. И поэтому как это будем делать завтра, я на сейчас не знаю. И я понимаю, что без поддержки и международного сообщества, и государства этот вопрос будет решить очень трудно", — отметил Политучий.

Впрочем, по его словам, даже с помощью восстановления работы типографии может занять немало времени — минимум несколько месяцев. И это еще оптимистический сценарий.

Пожар на типографии "Фактор-печать" Фото: ГСЧС

Полетный отметил, что он конечно задумывался над релокацией. Но это почти невозможно. Потому что, чтобы подготовить печатника — нужно пять лет. А только один печатный станок стоит 4 миллиона евро. Разборка его стоит 200 тысяч евро и занимает полтора месяца. Поэтому перевозить такие агрегаты очень дорого и трудно.

"Если бы это было возможно — все типографии бы уже переехали", — резюмировал Политучий.

Напомним, уничтожение типографии прокомментировал Владимир Зеленский, отметив, в пожаре сгорели 50 тысяч книг. Писательница Оксана Забужко подчеркнула, что "Фактор-печать" разбомбили прицельно, ведь там спешно допечатывали книги к "Книжному арсеналу", который состоится с 30 мая по 2 июня в Киеве.