"Боялися, що прилетить": ексдепутат Держдуми РФ пояснив, чому форум опозиції провели у Львові

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов запевнив, що місцева влада знала про цей захід, так само як і відповідні спецслужби.

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Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який називає себе "російським опозиціонером", повідомив подробиці проведення форуму російської опозиції у Львові. Про це інформує "Радіо Свобода"

"Ідея форуму належить Легіону "Свобода Росії" та його фонду "2402". Це фонд, який створили дружини та родини людей, які зараз воюють, постраждали, там є дружина одного з загиблих бійців, вона це створювала…", — пояснив Пономарьов.

Водночас він додав, що інформація про те, що про захід не було відомо місцевій владі, не відповідає дійсності. До того ж відповідні спецслужби проінформували про подію, оскільки іншим шляхом учасникам форуму, які мають російські паспорти, потрапити в Україну не вдалось би.

"Форум провели не на території Львова, він був поруч, і таким чином офіційно комунікації з мерією не було. Але, звичайно, всі відповідні служби були в курсі, бо іншим шляхом потрапити на територію України люди з російськими паспортами просто не змогли б", — зазначив Пономарьов.

Чому саме Львів обрали для проведення форуму

Колишній російський депутат зазначив, що форум провели у Львові, оскільки "це символічно, це красиво і саме, щоб довести". Також він вказав на питання безпеки, оскільки мова йде про величезний захід, який був центром уваги.

"І, звичайно, боялися, що може прилетіти. Якби це було б у Харкові, то майже зі 100% імовірністю була б атака, а навіщо це? Підрозділи і так на фронті", – пояснив ексдепутат. При цьому він додав, що такі форуми обов’язково відбудуться і надалі.

Нагадаємо, що керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов позитивно оцінив проведення форуму російських опозиціонерів у Львові, оскільки, на його думку, це сприяє посиленню підтримки України.

Також Фокус писав, що, на думку Іллі Пономарьова, війна в Україні не закінчиться звільненням всіх окупованих територій.