На розпад РФ сподіватися не варто: звільнення всієї України не зупинить війну, — Пономарьов

Ілля Пономарьов заявив, що певні регіони відокремитися, зокрема, Чечня. Ба більше, війна не закінчиться, коли Україна звільнить усі території від російських загарбників.

Related video

В Україні багато людей сподіваються на розвал Росії, особливо після перемоги у війні, однак це малоймовірно. Можливо, деякі регіони відокремляться, але масовий процес не буде запущено. Про це заявив колишній депутат Держдуми РФ, який здобув українське громадянство 2019 року, Ілля Пономарьов в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, сподіватися на розпад Російської Федерації марно.

"Для мене це малоймовірно. Так, можуть певні регіони відокремитися, зокрема, Чечня, але це будуть одиниці. Про масовий процес не йдеться", — сказав він.

Пономарьов зазначив, що сьогоднішня Росія — це не СРСР, країна влаштована по-іншому. Тим більше, війна не закінчиться, коли Україна звільнить усі території від російських загарбників.

"Ті, хто говорить про "рів із крокодилами" на кордоні між Росією та Україною, мають не забувати, що крокодилів треба годувати, бо вони будуть вилазити і їсти людей. І ракети прекрасно через рів із крокодилами літають", — зазначив Пономарьов.

У тому ж інтерв'ю він заявив, що завдання звільнити Крим — реалістичне. Можливо, його буде легше деокупувати, ніж Донбас.

"При цьому звільнення Криму буде остаточною точкою з точки зору припинення війни, тому що це означатиме втрату будь-якої надії для російської еліти, що цю війну можна виграти", — сказав він.

Нагадаємо, що ще в липні Ілля Пономарьов розповів про втрату влади Путіним. Він заявив, що росіяни зустрічатимуть із квітами будь-кого, хто має силу і хто проти Путіна. І це, на його думку, вже довів заколот Пригожина 24 червня.

"Легіон "Свобода Росії" вони будуть зустрічати, і вони його зустрічали також у Бєлгороді, як зустрічали в Ростові Пригожина. Це була просто дзеркальна ситуація. Це факт і це добре..." — заявив опозиціонер.