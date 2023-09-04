На распад РФ надеяться не стоит: освобождение всей Украины не остановит войну, — Пономарев

Илья Пономарев заявил, что определенные регионы отделиться, в частности, Чечня. Более того, война не закончится, когда Украина освободит все территории от российских захватчиков.

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В Украине много людей надеются на развал России, особенно после победы в войне, однако это маловероятно. Возможно, некоторые регионы отделятся, но массовый процесс не будет запущен. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, получивший украинское гражданство в 2019 году, Илья Пономарев в интервью "УНИАН".

По его словам, надеяться на распад Российской Федерации бесполезно.

"Для меня это маловероятно. Да, могут определенные регионы отделиться, в частности, Чечня, но это будут единицы. О массовом процессе речь не идет", — сказал он.

Пономарев отметил, что сегодняшняя Россия – это не СССР, страна устроена по-другому. Тем более, война не закончится, когда Украина освободит все территории от российских захватчиков.

"Те, кто говорит о "рове с крокодилами" на границе между Россией и Украиной, должны не забывать, что крокодилов нужно кормить, потому что они будут вылезать и есть людей. И ракеты прекрасно через ров с крокодилами летают", — отметил Пономарев.

В том же интервью он заявил, что задание освободить Крым – реалистичное. Возможно, его будет легче деоккупировать, чем Донбасс.

"При этом освобождение Крыма будет окончательной точкой с точки зрения прекращения войны, потому что это будет означать потерю какой-либо надежды для российской элиты, что эту войну можно выиграть", — сказал он.

Напомним, что еще в июле Илья Пономарев рассказал о потере власти Путиным. Он заявил, что россияне будут встречать с цветами любого, кто имеет силу и кто против Путина. И это, по его мнению, уже доказал мятеж Пригожина 24 июня.

"Легион "Свобода России" они будут встречать и они его встречали также в Белгороде, как встречали в Ростове Пригожина. Это была просто зеркальная ситуация. Это факт и это хорошо…" — заявил оппозиционер.