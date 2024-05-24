"Боялись, что прилетит": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему форум оппозиции провели во Львове

Российский оппозиционер Илья Пономарев заверил, что местные власти знали об этом мероприятии, равно как и соответствующие спецслужбы.

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Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, который называет себя "российским оппозиционером", сообщил подробности проведения форума российской оппозиции во Львове. Об этом информирует "Радио Свобода"

"Идея форума принадлежит Легиону "Свобода России" и его фонду "2402". Это фонд, который создали жены и семьи людей, которые сейчас воюют, пострадали, там есть жена одного из погибших бойцов, она это создавала...", — пояснил Пономарев.

В то же время он добавил, что информация о том, что о мероприятии не было известно местным властям, не соответствует действительности. К тому же соответствующие спецслужбы проинформировали о событии, поскольку другим путем участникам форума, которые имеют российские паспорта, попасть в Украину не удалось бы.

"Форум провели не на территории Львова, он был рядом, и таким образом официально коммуникации с мэрией не было. Но, конечно, все соответствующие службы были в курсе, потому что другим путем попасть на территорию Украины люди с российскими паспортами просто не смогли бы", — отметил Пономарев.

Почему именно Львов выбрали для проведения форума

Бывший российский депутат отметил, что форум провели во Львове, поскольку "это символично, это красиво и именно, чтобы доказать". Также он указал на вопрос безопасности, поскольку речь идет об огромном мероприятии, которое было центром внимания.

"И, конечно, боялись, что может прилететь. Если бы это было бы в Харькове, то почти со 100% вероятностью была бы атака, а зачем это? Подразделения и так на фронте", — пояснил экс-депутат. При этом он добавил, что такие форумы обязательно состоятся и в дальнейшем.

Напомним, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов положительно оценил проведение форума российских оппозиционеров во Львове, поскольку, по его мнению, это способствует усилению поддержки Украины.

Также Фокус писал, что, по мнению Ильи Пономарева, война в Украине не закончится освобождением всех оккупированных территорий.