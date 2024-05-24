Ситуація на Харківщині може змінитися, якщо США погодяться скасувати одну заборону для ЗСУ, — WSJ

Зараз на Харківщині Москва може перекидати війська й озброєння на фронт зі значно більшою ефективністю, ніж в інших регіонах, зазначив експерт Джордж Баррос.

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Ситуація в Харківській області може швидко змінитися, якщо Сполучені Штати нададуть ЗСУ дозвіл завдавати ударів своєю зброєю по російській території. Про це заявив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос, пише The Wall Street Journal.

"Українці не можуть протистояти росіянам (американською зброєю. — Ред.), поки ті не перетнуть міжнародного кордону", — так він прокоментував заборону Білого дому.

Аналітик вважає, що Сполучені Штати можуть "негайно змінити поле бою" в Харківській області в разі скасування цієї заборони. За нинішньої ситуації Москва може перекидати війська й озброєння на фронт зі значно більшою ефективністю, ніж у інших регіонах, де їм доводиться роззосереджуватися та маскувати позиції за лінією фронту.

Як відомо, в одному з нещодавніх інтерв'ю Володимир Зеленський повідомив, що влада багато разів зверталася до президента США Джо Байдена й інших країн-партнерів із проханням дозволити використовувати їхню зброю для таких атак. Як пишуть західні ЗМІ, проти цього виступають у Білому домі. Також у Пентагоні заявляють, що позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

Цього тижня група представників Конгресу США підписала звернення до міністра оборони Ллойда Остіна, вони просять надати Україні дозвіл на удари по стратегічних цілях Росії "за певних обставин".

22 травня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що російська армія не почала б нового наступу на Харківському напрямку, якби Україні дозволили атакувати територію РФ західним озброєнням.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив переконання, що війна в Україні закінчиться швидше, якщо Київ отримає від союзників право завдавати ударів по РФ їхнім озброєнням.