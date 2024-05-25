Китай показав імітацію ракетних ударів по Тайваню (відео)

Навчання Китаю проти Тайваню називають "каральними" через інавгурацію президента Лай Чінте, якого Пекін вважає "сепаратистом".

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24 травня китайська армія показала імітаційні ракетні удари із застосуванням авіації проти Тайваню під час тренувань. Про це повідомляє Reuters.

Пекін розпочав навчання для покарання нового президента Тайваню Лай Чінте. В них бере участь бойова авіація із бомбардувальниками та винищувачами. Літаки створили кілька штурмових формувань у водах на схід від Тайваню. Вони імітували атаки у координації з військово-морськими кораблями. По суті Китай відпрацював свою здатність "захопити владу" та контролювати ключові райони Тайваню.

Дводенні навчання, за словами тайванського чиновника, включали імітацію бомбардування іноземних кораблів. Вони почалися через три дні після інаугурації Лая Чінте на посаду.

Китай вважає Тайвань своєю територією й Лая вони вважають "сепаратистом". Пекін різко розкритикував інавгураційну промову, в якій Лай Чінте закликав Китай припинити погрози та додав, що сторони не підпорядковуються одна одній.

"Ці навчання є цілком обґрунтованими, законними та необхідними для боротьби з нахабством "незалежності Тайваню" та стримування втручання та втручання зовнішніх сил", — сказав У Цянь, речник міністерства оборони Китаю.

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню заявив, що китайські бомбардувальники здійснили імітаційні атаки на іноземні кораблі поблизу східного кінця каналу Баші, який відокремлює Тайвань від Філіппін. До цього також залучили бойові кораблі.

Офіцер зі зв’язків із громадськістю 7-го флоту ВМС США заявив, що він звертає увагу на "всі дії" в Індо-Тихоокеанському регіоні та "дуже серйозно" ставиться до відповідальності за стримування агресії в регіоні.

Нагадаємо, 24 травня Китай розпочав навчання, які фактично повністю оточили Тайвань.

Раніше ЗМІ писали що Китай може вторгнутися на Тайвань уже на початку літа 2024 року.