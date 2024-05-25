"Знищимо всі ваші позиції": МЗС Польщі про відповідь США на ядерний удар РФ по Україні

За словами голови МСЗ Польщі Сікорського, американці прямо заявили, що навіть якщо від застосування ядерної зброї ніхто не загине, то вони ліквідують всі позиції РФ в Україні.

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Голова польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорській заявив, що США попередили РФ про відповідь у випадку нанесення ядерного удару по Україні. Про це він сказав в інтервʼю для The Guardian.

В матеріалі Сікорській акцентує на важливості переозброєння Європи у довгостроковій перспективі. Необхідно переорієнтуватися, бо в мирні часи робилася ставка на високотехнологічні платформи і дороговартісну зброю. Зараз стало очевидно, що потрібно багато не настільки високотехнологічних речей.

Також голова МЗС заявив, що Європа має краще опанувати гру в ескалацію, щоб Путін лише здогадувався про справжні наміри. Він підтримує удари по військових обʼєктах західною зброєю по російській території. Кремль ні чим себе не обмежує в ударах по Україні, окрім ядерного озброєння. Щодо можливості удару ядерними ракетами, то Сікорській скептичний до цього.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", — сказав Радослав Сікорській.

Він також додав, що Індія та Китай теж виразили свій протест проти ядерної зброї, бо якщо буде порушене це табу, то Японія і Корея також можуть стати ядерними державами. Пекіну це невигідно.

Нагадаємо, 24 травня Путін та Лукашенко заявили про формування єдиного оборонного простору.

22 травня в ISW пояснили, для чого РФ провела ядерні навчання.