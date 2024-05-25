Західні спецслужби допускають втрати Україною значних територій до кінця року, — Welt

За оцінками німецьких розвідників, для ЗСУ картина дуже похмура через дефіцит боєприпасів та проблеми з мобілізацією. У РФ немає проблем ні з одним, ні з іншим.

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До кінця 2024 року Україні загрожує втрата значної території. Песимістичні сценарії розвитку війни наводить німецьке видання Welt.

Загальна картина для України дуже похмура через домінування РФ. Заступник голови Комітету парламентського контролю за розвідувальними службами Родеріх Кізеветтер підтвердив, що в Силах оборони є проблеми з боєприпасами та мобілізацією. Але він також вважає, що поширення песимістичних прогнозів по війні є спробою поширити наратив, що "ситуація безнадійна і військова підтримка нічого не дає". У підсумку такі заяви мають змусити Київ поступитися територіями.

За оцінками розвідки у 2024 році не очікується, що Україна зможе завоювати ініціативу. Ймовірно, до кінця року буде втрачено значно більше територій, ніж за місяці перед тим з початку січня. Росія може з лишком компенсувати свої втрати та має значно більше артилерії. Київ натомість має складнощі із мобілізацією. Нове законодавство дасть ефект лише наприкінці літа, бо новомобілізованих треба ще навчити.

Потенційна втрата територій повʼязана із бажанням України зберегти людей й виграти час в обмін на територіальні втрати. За цей час Київ хоче відбудувати військово-промисловий комплекс і мобілізувати військо. Це є частиною загальної оборонної стратегії ЗСУ.

Проблемою на шляху до розбудови ВПК можуть стати авіаудари РФ. Кізеветтер також зауважує, що будь-яка затримка із допомогою з боку Німеччини та Заходу зробить потенційну перемогу Києва ще важчою та дорожчою. Наратив про безнадійність опору можна подолати лише шляхом зміни фрази канцлера Олафа Шольца, що Україні допомагатимуть "стільки, скільки буде потрібно" на "всім потрібнім", Зокрема, треба дозволити Києву бити західною зброєю по російській території.

Червоні лінії мають зникнути, а виробництво зброї — збільшено.

Варто зазначити, що 23 травня в Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що РФ готує проти нашої країни нові ІПСО, щоб дестабілізувати ситуацію й дискредитувати Київ в очах Заходу.

24 травня ЗМІ писали, що ЗСУ планують провести контрнаступ у Харківській області, щоб вибити окупантів з півночі регіону.