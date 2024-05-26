Мобілізація з 18 травня: чи може ТЦК вилучити водійські права

У Міністерстві оборони заявили, що рішення про позбавлення військовозобов'язаного права керувати транспортним засобом ухвалює виключно суд.

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З 18 травня в Україні посилилася мобілізація. Відповідно до закону усі чоловіки від 18 до 60 років упродовж 60 днів повинні оновити свої військово-облікові дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП. У пресслужбі Міністерства оборони роз'яснили юридичні наслідки у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним, зокрема, чи можуть бути вилучені водійські права.

Мобілізація в Україні: чи можуть забрати водійські права

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не можуть вилучати водійські права у військовозобов'язаних. ТЦК може звернутися до суду з проханням про тимчасове обмеження права громадян України на керування транспортними засобами під час мобілізації, якщо військовозобов’язаний не виконав своїх обов'язків.

В оборонному відомстві заявили, що суд розглядатиме такі позови і може ухвалити рішення щодо позбавлення права на водіння автомобілем. Тобто виключно суддя може дати дозвіл на вилучення водійських прав.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Чи можуть забрати автомобіль під час мобілізації

Крім того, у межах мобілізації передбачено вилучення транспортних засобів. Однак, якщо це єдиний транспортний засіб у громадянина, його не вилучатимуть. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, 23 травня Міністерство оборони дало відповіді на найпоширеніші питання про те, як працює мобільний застосунок для оновлення даних "Резерв+". Чинних військовослужбовців закликають не завантажувати додаток, аби не перевантажувати сервери.

Оновити військово-облікові дані також повинні чоловіки, які виїхали за кордон 10 або 20 років тому. У Міноборони заявили, що відповідно до чинного законодавства, громадяни України, незалежно від місця проживання, мають виконувати свій конституційний обов'язок.