Мобилизация с 18 мая: может ли ТЦК изъять водительские права

В Министерстве обороны заявили, что решение о лишении военнообязанного права управлять транспортным средством принимает исключительно суд.

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С 18 мая в Украине усилилась мобилизация. Согласно закону все мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, электронном кабинете или в ЦПАУ. В пресс-службе Министерства обороны разъяснили юридические последствия в случае невыполнения обязанностей военнообязанным, в частности, могут ли быть изъяты водительские права.

Мобилизация в Украине: могут ли забрать водительские права

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут изымать водительские права у военнообязанных. ТЦК может обратиться в суд с просьбой о временном ограничении права граждан Украины на управление транспортными средствами во время мобилизации, если военнообязанный не выполнил своих обязанностей.

В оборонном ведомстве заявили, что суд будет рассматривать такие иски и может принять решение о лишении права на вождение автомобилем. То есть, исключительно судья может дать разрешение на изъятие водительских прав.

Решение суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Могут ли забрать автомобиль во время мобилизации

Кроме того, в рамках мобилизации предусмотрено изъятие транспортных средств. Однако, если это единственное транспортное средство у гражданина, его не будут изымать. Порядок выполнения военно-транспортной обязанности определяется Кабинетом министров Украины.

Напомним, 23 мая Министерство обороны дало ответы на самые распространенные вопросы о том, как работает мобильное приложение для обновления данных "Резерв+". Действующих военнослужащих призывают не загружать приложение, чтобы не перегружать серверы.

Обновить военно-учетные данные также должны мужчины, которые выехали за границу 10 или 20 лет назад. В Минобороны заявили, что в соответствии с действующим законодательством, граждане Украины, независимо от места жительства, должны выполнять свой конституционный долг.