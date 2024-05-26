Темпи виробництва артснарядів у РФ втричі перевищують показники партнерів України, — Sky News

Результати проведеного виданням аналізу свідчать про те, що за кожен постріл ЗСУ війська загарбників можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь.

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Виробництво артснарядів у Росії майже втричі перевищує показник західних партнерів України. До того ж вони коштують вчетверо дешевше. Про це йдеться у аналізі британського видання Sky News.

Так, за підрахунками консалтингової компанії Bain & Company, українські захисники мають серйозну проблему через залежність постачання боєприпасів із США та Європи для боротьби з РФ.

Експерти наголошують, що російсько-українська війна з самого початку сприймалася як "битва вогнем" саме через показник використаних артилерійських снарядів. У зв'язку з цим союзники України намагалися збільшити виробництво на своїх заводах, але їхня здатність все ще продовжує відставати від Росії, попри сукупну економічну потужність, яка суттєво перевершує Москву.

Українські захисники на передовій стверджують, що російські окупанти за кожен їхній постріл здатні випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь. Намагаючись боротися з цією проблемою, Силам оборони вдалося навчитися робити кожну подібну атаку успішною.

"Часто одним–двома–трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", — зазначив старший лейтенант Костянтин, командир артилерійської батареї 57-ї бригади, яка веде боротьбу з новим наступом ЗС РФ у Харківську область.

Також він додав, що українська армія все ще потребує додаткового забезпечення. Це необхідно для ефективного стримування РФ, щоб кожен метр землі, який вони прагнуть захопити, коштував їм сотень життів.

Нагадаємо, що 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що вже в червні Збройні сили України можуть розраховувати на постачання першої партії боєприпасів. Станом на зараз вже укладено контракти на закупівлю приблизно 200 тисяч снарядів.

До того ж 20 березня повідомлялося, що представник підприємства "Укроборонпром" в інтерв'ю виданню заявив, що виробництво дефіцитних 155-мм артилерійських боєприпасів в Україні розпочнеться не раніше, ніж у другій половині цього року.