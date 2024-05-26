Темпы производства артснарядов в РФ втрое превышают показатели партнеров Украины, — Sky News

Результаты проведенного изданием анализа свидетельствуют о том, что за каждый выстрел ВСУ войска захватчиков могут выпустить примерно пять снарядов в ответ.

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Производство артснарядов в России почти в три раза превышает показатель западных партнеров Украины. К тому же они стоят в четыре раза дешевле. Об этом говорится в анализе британского издания Sky News.

Так, по подсчетам консалтинговой компании Bain & Company, украинские защитники имеют серьезную проблему из-за зависимости поставок боеприпасов из США и Европы для борьбы с РФ.

Эксперты отмечают, что российско-украинская война с самого начала воспринималась как "битва огнем" именно из-за показателя использованных артиллерийских снарядов. В связи с этим союзники Украины пытались увеличить производство на своих заводах, но их способность все еще продолжает отставать от России, несмотря на совокупную экономическую мощность, которая существенно превосходит Москву.

Украинские защитники на передовой утверждают, что российские оккупанты за каждый их выстрел способны выпустить примерно пять снарядов в ответ. Пытаясь бороться с этой проблемой, Силам обороны удалось научиться делать каждую подобную атаку успешной.

"Часто одним-двумя-тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", — отметил старший лейтенант Константин, командир артиллерийской батареи 57-й бригады, которая ведет борьбу с новым наступлением ВС РФ в Харьковскую область.

Также он добавил, что украинская армия все еще нуждается в дополнительном обеспечении. Это необходимо для эффективного сдерживания РФ, чтобы каждый метр земли, который они стремятся захватить, стоил им сотен жизней.

Напомним, что 17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что уже в июне Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на поставку первой партии боеприпасов. По состоянию на сейчас уже заключены контракты на закупку около 200 тысяч снарядов.

К тому же 20 марта сообщалось, что представитель предприятия "Укроборонпром" в интервью изданию заявил, что производство дефицитных 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украине начнется не ранее чем во второй половине этого года.