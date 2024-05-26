224 дні оборони: 10 років тому "Кіборги" вступили в перший бій за Донецький аеропорт — як це було

Ефективна спецоперація сил АТО допомогла знищити третину ворожого батальйону "Восток". Серед російських військ почалася паніка, проте ЗСУ зайняли позиції навколо аеропорту.

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Десять років тому, в ніч на 26 травня 2014 року, відбувся перший бій за контроль над Донецьким аеропортом. Під час цього протистояння штурмовим групам ЗС РФ довелося відступити, ворог зазнав значних людських втрат. Деталі цих подій нагадує OBOZ.UA.

Відомо, що під час протистояння Донецький аеропорт став символом непохитності. Учасники оборони аеропорту, яких прозвали "кіборгами", обороняли летовище протягом 244 днів.

Так, впродовж кількох місяців після бою 26 травня загарбники не проявляли активність і не намагалися здійснювати штурм аеропорту, проте восени 2014 року бої біля Донецького аеропорту відновилися, причому їх масштаб був значно більший.

Ультиматум російських бойовиків

Зокрема, у ніч з 25 на 26 травня 2014 року проросійські найманці прагнули встановити контроль над аеропортом, авіасполучення на якому призупинили ще 6 травня того ж року. До того ж під час другої спроби здійснити атаку російські бойовики зайняли частину приміщень будівлі аеропорту, висунувши ультиматум. Вони вимагали від українських сил, які утримували позиції у старому терміналі, здатися та скласти зброю.

О 7 годині ранку пресслужба аеропорту повідомила, що рейси тимчасово не будуть обслуговуватися. До того ж згодом Державна авіаційна служба України оприлюднила зміни в правилах забезпечення польотів та навігаційній інформації, згідно з якими було заборонено польоти до Донецька до 18:00 26 травня.

Також тоді уряд України висунув свій ультиматум бойовикам щодо вивільнення захоплених будівель, однак жодна зі сторін не планувала йти на компроміс, внаслідок чого цей конфлікт переріс у воєнне зіткнення.

Водночас у медіацентрі РНБО оголосили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по бойовиках, які намагалися захопити міжнародний аеропорт Донецька. Для цього залучалися штурмова та армійська авіація, а також висадився десант.

Результати ефективної спецоперації, яку провели сили АТО

За підсумками ефективної спецоперації силам АТО вдалося знищити третину сепаратистського батальйону "Восток". Бойовики внаслідок цього почали панікувати, тоді як українські військові підрозділи успішно зайняли позиції навколо аеропорту.

Жоден боєць ЗСУ не загинув внаслідок цього бою. У Генеральному штабі зазначили, що троє військовослужбовців отримали поранення. Бойовий опір з боку українських захисників став несподіваним для бойовиків, оскільки в минулих схожих ситуаціях через тиск місцевого населення українські війська відступали.

Загалом відомо, що учасниками боїв в аеропорту та прилеглих Пісках в різний час стали бійці з 95-ї та 79-ї десантних бригад, військові з 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону "Дніпро-1", артилеристи та танкісти з 93-ї бригади. Також у боях за Донецький аеропорт брали участь добровольці з ДУК "Правого сектору" та батальйону "ОУН", а також військовослужбовці з інших військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що 1 січня 2021 року глава держави Володимир Зеленський у своєму дописі у Telegram нагадав про вкрай важливий подвиг захисників Донецького аеропорту, назвавши його "закономірним".

Також нагадаємо, що 7 грудня 2021 року Володимир Зеленський своїм указом №620/2021 присвоїв звання Героя України захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку (посмертно).