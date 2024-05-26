224 дня обороны: 10 лет назад "Киборги" вступили в первый бой за Донецкий аэропорт — как это было

Эффективная спецоперация сил АТО помогла уничтожить треть вражеского батальона "Восток". Среди российских войск началась паника, однако ВСУ заняли позиции вокруг аэропорта.

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Десять лет назад, в ночь на 26 мая 2014 года, состоялся первый бой за контроль над Донецким аэропортом. Во время этого противостояния штурмовым группам ВС РФ пришлось отступить, враг понес значительные человеческие потери. Детали этих событий напоминает OBOZ.UA.

Известно, что во время противостояния Донецкий аэропорт стал символом непоколебимости. Участники обороны аэропорта, которых прозвали "киборгами", обороняли аэропорт в течение 244 дней.

Так, в течение нескольких месяцев после боя 26 мая захватчики не проявляли активность и не пытались осуществлять штурм аэропорта, однако осенью 2014 года бои возле Донецкого аэропорта возобновились, причем их масштаб был значительно больше.

Ультиматум российских боевиков

В частности, в ночь с 25 на 26 мая 2014 года пророссийские наемники стремились установить контроль над аэропортом, авиасообщение в котором приостановили еще 6 мая того же года. К тому же во время второй попытки осуществить атаку российские боевики заняли часть помещений здания аэропорта, выдвинув ультиматум. Они требовали от украинских сил, которые удерживали позиции в старом терминале, сдаться и сложить оружие.

В 7 часов утра пресс-служба аэропорта сообщила, что рейсы временно не будут обслуживаться. К тому же впоследствии Государственная авиационная служба Украины обнародовала изменения в правилах обеспечения полетов и навигационной информации, согласно которым были запрещены полеты в Донецк до 18:00 26 мая.

Также тогда правительство Украины выдвинуло свой ультиматум боевикам по освобождению захваченных зданий, однако ни одна из сторон не планировала идти на компромисс, в результате чего этот конфликт перерос в военное столкновение.

При этом в медиацентре СНБО объявили, что подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации, нанесли удар по боевикам, которые пытались захватить международный аэропорт Донецка. Для этого привлекались штурмовая и армейская авиация, а также высадился десант.

Результаты эффективной спецоперации, которую провели силы АТО

По итогам эффективной спецоперации силам АТО удалось уничтожить треть сепаратистского батальона "Восток". Боевики в результате этого начали паниковать, тогда как украинские военные подразделения успешно заняли позиции вокруг аэропорта.

Ни один боец ВСУ не погиб в результате этого боя. В Генеральном штабе отметили, что трое военнослужащих получили ранения. Боевое сопротивление со стороны украинских защитников стало неожиданным для боевиков, поскольку в прошлых похожих ситуациях из-за давления местного населения украинские войска отступали.

В целом известно, что участниками боев в аэропорту и близлежащих Песках в разное время стали бойцы из 95-й и 79-й десантных бригад, военные из 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона "Днепр-1", артиллеристы и танкисты из 93-й бригады. Также в боях за Донецкий аэропорт участвовали добровольцы из ДУК "Правого сектора" и батальона "ОУН", а также военнослужащие из других военных подразделений.

Ранее сообщалось, что 1 января 2021 года глава государства Владимир Зеленский в своей заметке в Telegram напомнил о крайне важном подвиге защитников Донецкого аэропорта, назвав его "закономерным".

Также напомним, что 7 декабря 2021 года Владимир Зеленский своим указом №620/2021 присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку (посмертно).