НАТО створить структуру для своєчасного постачання зброї Україні, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, суму фінансування поки що не визначено, але постачання зброї має йти в Україну безперервним потоком.

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НАТО створить на саміті у Вашингтоні постійну структуру для організації поставок зброї Україні та їх фінансування. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Зокрема, за словами генсека Альянсу, він уже запропонував кілька ініціатив, які союзники зможуть схвалити в липні на саміті.

"Військові поставки повинні знову піти в Україну безперервним потоком, минулі затримки і невиконання обіцянок щодо поставок мали серйозні наслідки. Це одна з причин, чому я запропонував на саміті затвердити більшу роль НАТО в координації та наданні допомоги і навчання для українських сил", — сказав Столтенберг.

За його словами, сума фінансування поки що не визначена.

"Нам необхідна тверда, сильна інституціоналізована структура. Тимчасові, короткострокові добровільні оголошення про виділення допомоги хороші, але в довгостроковій перспективі нам потрібна більш передбачувана і масштабна підтримка України", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, 26 травня німецький канцлер Олаф Шольц під час спілкування з жителями Берліна заявив, що Україна не стане членом НАТО протягом найближчих 30 років.

25 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії.