НАТО создаст структуру для своевременных поставок оружия Украине, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, сумма финансирования пока не определена, но поставки оружия должны идти в Украину непрерывным потоком.

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НАТО создаст на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

В частности, по словам генсека Альянса, он уже предложил несколько инициатив, которые союзники смогут одобрить в июле на саммите.

"Военные поставки должны снова пойти в Украину непрерывным потоком, прошлые задержки и невыполнения обещаний по поставкам имели серьезные последствия. Это одна из причин, почему я предложил на саммите утвердить большую роль НАТО в координации и предоставлении помощи и обучения для украинских сил", — сказал Столтенберг.

По его словам, сумма финансирования пока не определена.

"Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Временные, краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая и масштабная поддержка Украины", — отметил Столтенберг.

Напомним, 26 мая немецкий канцлер Олаф Шольц во время общения с жителями Берлина заявил, что Украина не станет членом НАТО в течение ближайших 30 лет.

25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США разрешить Украине бить американским оружием по территории России.