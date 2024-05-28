ЗС РФ можуть отримати зброю від Судану: в ISW розповіли, що Кремль пообіцяв натомість

За даними аналітиків, Москва вела переговори з африканською країною про оборонну співпрацю ще 2020 року, проте їх довелося відкласти на невизначений термін. Місяць тому діалог відновився.

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Росія найближчим часом може підписати з Суданом угоду про обмін різним озброєнням. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розкрили деякі подробиці такої співпраці.

За даними аналітиків, Москва шукає нових партнерів в оборонній схемі, які були б готові надати компоненти або зброю для ведення війни проти Києва. У зв'язку з цим і може готуватися угода із Суданом.

Воно передбачає обмін зброї на російський логістичний центр у Порт-Судані на території Червоного Моря. Помічник головнокомандувача суданських сил Ясір Аль-Атта, як пишуть у ISW, днями розповів, що в найближчому майбутньому делегація має намір відвідати Кремль, де й буде укладено відповідні контракти.

При цьому російський хаб на березі Червоного моря планується не зовсім як військова база. Річ у тім, що сторони намагалися домовитися про створення бази військово-морського флоту РФ ще 4 роки тому, однак через низку чинників відклали це рішення на невизначений термін.

Минулого місяця переговори відновилися, коли спецпредставник глави РФ в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов провів переговори з лідером суданських військ, під час свого візиту в країну.

"Росія, можливо, переходить на інший бік у громадянській війні в Судані, щоб підтримати його ЗС у прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі. Російська підтримка суданських сил принесе більшу користь Ірану за рахунок узгодження їхньої двосторонньої політики та стратегії в регіоні", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося, що Іран уперше поставив російським військам новітні авіабомби для обстрілів України. За словами OSINT-дослідника Юліана Репке, у Курській області розбився важкий безпілотник Mohajer-6, на борту якого були новітні керовані авіабомби Qaem-5.