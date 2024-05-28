"Маємо гонку озброєнь": РФ повністю переводить економіку на військові рейки, — Згурець

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, на подальший перебіг бойових дій впливатимуть можливості військово-промислового комплексу. Загалом, за різними оцінками, окупанти можуть забезпечувати високу інтенсивність на полі бою ще кілька років.

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Росія має намір найближчим часом остаточно перевести свою економіку на військові рейки і цей процес уже розпочався. Про це детальніше розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, дії противника повною мірою вказують на те, що він не має наміру зупинятися і планує далі продовжувати ведення війни на виснаження. Є варіанти, що це може тривати ще щонайменше кілька років.

"За різними оцінками, Росія може вести бойові дії високої інтенсивності в межах двох років. Це за умови, якщо вони матимуть запас озброєння близький до поточного. Втім, це стосується різних категорій озброєння. Оскільки, зараз в Росії значно знизилась кількість танків, їм потрібно нарощувати темпи виробництва боєприпасів, але виготовлення ракет збільшилось", — заявив Сергій Згурець.

Окремо аналітик додав, що на подальший перебіг бойових дій суттєво впливатимуть можливості військово-промислового комплексу. Якщо Росія вирішила повністю перевести економіку на військові рейки, тоді це відповідно призведе до збільшення темпів виробництва зброї.

"Саме тому зараз ми маємо перегони озброєнь РФ, США, європейських країн та України. Від темпів виготовлення зброї в наших партнерів та Україні безпосередньо буде залежати хід бойових дій. Дуже сподіваюсь, що це розуміють наші союзники. Зокрема, в питання виготовленні боєприпасів. Ми увійшли в формат війни на виснаження, де потужності ВПК та економіки відіграватимуть ключову роль на полі бою", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що російські склади спустошені, але президент Володимир Путін не переводитиме економіку на військові рейки, про що заявили в ISW. За даними аналітиків, щоб підтримувати війну в Україні, Росія витрачає величезні запаси техніки та іншого обладнання радянських часів, адже російський оборонпром не здатний забезпечити нагальні потреби.