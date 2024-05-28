ЗСУ рознесли окупантів під час ранкового штурму: яких втрат зазнав ворог (відео)

Українські військові зупинили наступ противника за допомогою безпілотників. Росіяни зазнали втрат не лише в особовому складі, але й техніці.

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Вранці Збройні сили Російської Федерації пішли в наступ на Покровському напрямку. Проте бійці 47-ї окремої механізованої бригади відбили ворожу атаку та рознесли окупантів. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що українським пілотам заважало зустрічне сонце. Ба більше, в таких умовах важко сконцентруватися, проте немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company. В результаті цього російські окупанти зазнали втрат у техніці та особовому складі. Зокрема, було ліквідовано танк, БМП-2, БТР та піхоту.

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У 47-й бригаді опублікували ролик, у якому показали, як росіяни пішли в штурм. Проте їх було зупинено завдяки українським безпілотним літальним апаратам, які вдало влучали в ціль. У результаті чого противник зазнавав втрат.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що бійці ССО здійснили успішний наліт на російських окупантів у Харківській області. В результаті чого було знищено 11 військових та ще трьох вдалося взяти в полон.

25 травня у 71-й єгерській бригаді десантно-штурмових військ повідомили про знищення одного з російських "танків-черепах". Зокрема, це вдалося зробити за допомогою влучних ударів FPV-дронів.