"Для нас це трагедія": Нетаньягу визнав удар по табору біженців у Рафасі

У Ізраїлі будуть з'ясовувати, що саме сталось під час полювання на двох ватажків ХАМАС у секторі Гази. Прем'єр Нетаньягу наголосив, що наслідки військових заходів дійсно трагічні.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зробила все можливе, щоб вберегти біженців у таборі у Рафах під час удару по лідерах терористів ХАМАС. Однак все ж стався трагічний інцидент, причини та усі обставини якого будуть розслідувати. Удар по терористах, який міг спричинити загибель мирних людей, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував під час виступу у парламенті, написали на порталі Times of Israel.

Беньямін Нетаньягу з'явився у парламенті (Кнесеті) під час слухань щодо заручників, які потрапили у руки терористів ХАМАС під час атаки 7 жовтня 2023 року. Спершу він заявив, що не має наміру відступати і воюватиме, оскільки у іншому випадку країна може загинути від нападу Ірану. Після цього прокоментував звинувачення у можливому ударі ЦАХАЛ по табору біженців. Політик визнав, що сталась "трагічна помилка" і урядовці будуть розслідувати, що ж саме сталось.

"Всупереч нашим зусиллям не завдати їм шкоди, сталася трагічна подія. Ми розслідуємо інцидент. Для нас це трагедія, для ХАМАС це стратегія", — сказав він.

На сторінці ізраїльського прем'єра у соцмережі X (Twitter) є фрагмент його виступу перед Кнесетом. Політик згадував 28-річну Аміт Бускіла, яку убили терористи 7 жовтня.

Зазначимо, 26 травня стало відомо про пожежу у таборі палестинських біженців у Рафах на півдні сектору Гази. Представники терористів звинуватили ЦАХАЛ у тому, що загинуло близько 40 осіб. Ізраїльські військові тим часом повідомили, що цілили по двох ватажках ХАМАС, і показали, куди саме планували влучити.

Після трагічної події у Рафах з'явилась реакція світової спільноти. У ООН запропонували скликати термінове засідання і засудити дії Ізраїлю. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що "у Газі немає безпечного місця. Цей жах має припинитися". Також з'явилась реакція Європейського Союзу на події у Газі. Згідно з даними порталу Politico, європейці планують накласти санкції на ізраїльтян — це обговорювали на нараді міністрів закордонних справ, яка відбулась після пожежі.

Нагадуємо, у травні стало відомо, що слідчий Міжнародного кримінального суду планує видати ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Тим часом у ЗМІ розповіли про припинення постачання зброї США в Ізраїль у відповідь на продовження бойових дій.