За словами очевидців, військова вантажівка російських окупантів на повній швидкості протаранила цивільні автівки. Спочатку розчавила "шістку", згодом — іномарку.

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В окупованому Мелітополі на Запоріжжі російська військова вантажівка розчавила два легковики з людьми. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Подія сталася ввечері 28 травня на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів. За словами очевидців, військова вантажівка російських окупантів на повній швидкості врізалася в цивільний автомобіль. Спочатку розчавила ВАЗ-2106, а згодом — іномарку.

"Чи були цивільні, які вижили, невідомо, але мелітопольці повідомляють, що автомобілі перетворилися на купу металобрухту, а мляві тіла з понівечених авто вирізали рятувальники", — пише видання.

В ЗМІ також оприлюднили фото нібито з місця ДТП.

На момент публікації матеріалу окупаційна адміністрація частини Запорізької області не коментувала смертельну ДТП в Мелітополі за участі вантажівки ЗС РФ.

Нагадаємо, що в Ужгороді водій за кермом автомобіля, який зареєстрований на Демʼянчука Івана Васильовича, що фігурує у ЗМІ як "Керівник офісу реформ на Закарпатті", збив велосипедиста та втік з місця події.

Раніше повідомлялося, що Донецькій області сталася смертельна ДТП. Двоє працівників Краматорського районного управління поліції загинули в автокатастрофі під час виконання службових обов’язків.