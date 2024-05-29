В Мелитополе грузовик ВС РФ раздавил две легковушки с людьми: детали (фото)

По словам очевидцев, военный грузовик российских оккупантов на полной скорости протаранил гражданские машины. Сначала раздавил "шестерку", затем — иномарку.

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В оккупированном Мелитополе на Запорожье российский военный грузовик раздавил две легковушки с людьми. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Происшествие произошло вечером 28 мая на улице Воинов-интернационалистов. По словам очевидцев, военный грузовик российских оккупантов на полной скорости врезался в гражданский автомобиль. Сначала раздавила ВАЗ-2106, а впоследствии — иномарку.

"Были ли гражданские, которые выжили, неизвестно, но мелитопольцы сообщают, что автомобили превратились в груду металлолома, а безжизненные тела из искореженных авто вырезали спасатели", — пишет издание.

В СМИ также опубликовали фото якобы с места ДТП.

На момент публикации материала оккупационная администрация части Запорожской области не комментировала смертельное ДТП в Мелитополе с участием грузовика ВС РФ.

Напомним, что в Ужгороде водитель за рулем автомобиля, который зарегистрирован на Демьянчука Ивана Васильевича, фигурирующего в СМИ как "Руководитель офиса реформ на Закарпатье", сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия .

Ранее сообщалось, что Донецкой области произошло смертельное ДТП. Двое работников Краматорского районного управления полиции погибли в автокатастрофе при исполнении служебных обязанностей.