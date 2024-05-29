У всіх, хто без паспорта РФ: на Луганщині росіяни погрожують відбирати дітей у породіль, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, необхідно, щоб хоча б один з батьків отримав документи країни-агресорки. В іншому разі немовля можуть не випустити з пологового будинку.

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На території тимчасово окупованої Луганської області росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Цього разу у жителів захоплених регіонів планують відбирати новонароджених дітей. Про це йдеться в Центрі національного спротиву.

За даними українського підпілля, колаборанти в Луганській області максимально порушують права людини. Породілей максимально залякують і все для того, щоб виправити ситуацію з роздачею російських паспортів.

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2 млн людей: в РФ відзвітували про результати примусової паспортизації в окупації

"Напередодні пологів жінок у так званій "ЛНР" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ. Однак при виписці обов'язково перевіряють, чи є російські документи в одного з батьків. Якщо такого немає — місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного опору назвали те, що відбувається, порушенням норм міжнародного права, за які російські злочинці обов'язково мають понести покарання.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що Росія вимагає повної паспортизації населення на окупованих територіях до 2026 року, про що заявили в Центрі національного опору. Це відбувається, тому що жителі тимчасово захоплених регіонів продовжують саботувати видачу російських документів.

Раніше повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.