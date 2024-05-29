У всех, кто без паспорта РФ: на Луганщине россияне угрожают отбирать детей у рожениц, — ЦНС

По информации украинского подполья, необходимо, чтобы хотя бы один родитель получил документы страны-агрессора. В ином случае младенца могут не выпустить из роддома.

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На территории временно оккупированной Луганской области россияне продолжают терроризировать мирное население. В этот раз у жителей захваченных регионов планируют отбирать новорожденных детей. Об этом говорится в Центре национального сопротивления.

По данным украинского подполья, коллаборанты в Луганской области максимально нарушают права человека. Рожениц максимально запугивают и все для того, чтобы исправить ситуацию с раздачей российских паспортов.

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2 млн людей: в РФ отчитались о результатах принудительной паспортизации в оккупации

"Накануне родов женщин в так называемой "ЛНР" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ. Однако при выписке обязательно проверяют есть ли российские документы у одного из родителей. Если такового нет — местные коллаборанты угрожают не отдать ребенка", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления назвали происходящее нарушением норм международного права, за которые российские преступники обязательно должны понести наказание.

Напомним, 29 марта сообщалось, что Россия требует полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года, о чем заявили в Центре национального сопротивления. Это происходит, потому что жители временно захваченных регионов продолжают саботировать выдачу российских документов.

Ранее сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.