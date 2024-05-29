РФ хоче змусити Захід заморозити війну в Україні: чому це так необхідно ворогу

Для того, аби нині прикрити фронт, українським військовим потрібна зброя, літаки та дозвіл бити по території Росії. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, в разі неприпинення домінування ворожої авіації, оборонна війна буде важкою.

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Російська Федерація хоче змусити українських партнерів погодитися на заморожування бойових дій. Для цього окупанти намагаються захопити якомога більше територій. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю, передає Bloomberg.

За його словами, противник хоче, аби союзники погодилися на заморожування конфлікту до того, як Києву надійде зброя. Він наголосив, що Збройні сили Російської Федерації нині мають перевагу в снарядах та ракетах.

"Вони (окупанти, — ред.) намагатимуться протиснути лінію фронту, щоб наступати. І тоді вони можуть спробувати змусити проукраїнську коаліцію прийняти неприйнятні умови: "Заморозьмо конфлікт, ми залишимося там, де є — інакше ми продовжимо вбивати", — сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що для прикриття лінії фронту українським військовим потрібно щонайменше 60 західних винищувачів, тоді як оптимальним буде 100-120 одиниць. Подоляк зауважив, що українські пілоти наразі перебувають на завершальній стадії навчання на літаках. Після поставок озброєння ЗСУ зможуть відновити ініціативу, як це було наприкінці 2022 року.

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Також Україні потрібні обіцяні літаки та дозвіл, аби завдавати ударів по території РФ.

"Треба припинити домінування російської тактичної авіації, інакше ця оборонна війна буде дуже важкою, тому що Росія просто заллє бомбами райони, наближені до поля бою", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 17 травня у ЗМІ повідомили, що Захід хоче переконати президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори з Росією.

10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що замороження війни означатиме перерву, під час якої противник підготується до нового та потужнішого наступу. За його словами, замороження триватиме до моменту, поки росіяни не збільшать виробництво та запас військової техніки, ракет, БПЛА й не проаналізують усі допущені помилки.