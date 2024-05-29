РФ хочет заставить Запад заморозить войну в Украине: почему это так необходимо врагу

Для того, чтобы сейчас прикрыть фронт, украинским военным нужно оружие, самолеты и разрешение бить по территории России. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в случае непрекращения доминирования вражеской авиации, оборонительная война будет тяжелой.

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Российская Федерация хочет заставить украинских партнеров согласиться на замораживание боевых действий. Для этого оккупанты пытаются захватить как можно больше территорий. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью передает Bloomberg.

По его словам, противник хочет, чтобы союзники согласились на замораживание конфликта до того, как Киеву поступит оружие. Он отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации сейчас имеют преимущество в снарядах и ракетах.

"Они (оккупанты, — ред.) будут пытаться продавить линию фронта, чтобы наступать. И тогда они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся там, где есть — иначе мы продолжим убивать", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что для прикрытия линии фронта украинским военным нужно не менее 60 западных истребителей, тогда как оптимальным будет 100-120 единиц. Подоляк отметил, что украинские пилоты сейчас находятся на завершающей стадии обучения на самолетах. После поставок вооружения ВСУ смогут возобновить инициативу, как это было в конце 2022 года.

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Также Украине нужны обещанные самолеты и разрешение, чтобы наносить удары по территории РФ.

"Надо прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет бомбами районы, приближенные к полю боя", — добавил Подоляк.

Напомним, 17 мая в СМИ сообщили, что Запад хочет убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией.

10 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что замораживание войны будет означать перерыв, во время которого противник подготовится к новому и более мощному наступлению. По его словам, заморозка продлится до момента, пока россияне не увеличат производство и запас военной техники, ракет, БПЛА и не проанализируют все допущенные ошибки.