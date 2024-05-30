"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення російських катерів у Криму (відео)

За даними української розвідки, противник намагався перешкодити діям підрозділу "Group 13" і навіть задіяв авіацію. Але бійцям розвідки все одно вдалося знищити транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

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У ніч на 30 травня на тимчасово окупованому Кримському півострові вдалося знищити два ворожі катери. Це офіційно підтвердили представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Відомо, що спеціальний підрозділ розвідників "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 змiг завдати результативного удару по корабельно-катерному складу росіян на захопленій території.

"З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю і 30-мм гармати", — йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначили представники ГУР, дії противника не завадили українській стороні успішно виконати бойове завдання і знищити одразу два катери противника в Криму.

За попередніми даними йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець". На опублікованих кадрах можна побачити, як бійці ГУР зуміли завдати ефективних ударів по об'єктах росіян.

"Тунець по-кримськи" від ГУР", — назвали розвідники успішну атаку.

Варто зазначити, що перед цим джерела Фокусу в спецслужбах також підтвердили, що унікальну спецоперацію в Криму провели саме українські розвідники. Відомо, що знищені плавальні засоби були призначені для роз'їзних або патрульних поїздок. У вересні минулого року вже вдавалося знищити два таких катери.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що Крим зазнав масованого обстрілу й окупанти визнали пошкодження поромів. Місцеві жителі вночі нарахували до 20 вибухів, а окупаційна адміністрація стверджувала, що уламками ракет пошкоджено пороми. Міноборони Росії вкотре інформувало про успішну роботу ППО і знищення морських дронів, ракет ATACMS і БПЛА.