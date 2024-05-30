"Дірка у безпеці": НАТО має лише 5% засобів ППО, необхідних для захисту східних кордонів, — FT

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав журналістам FT, що в альянсу зараз немає здатності захищатися від ракет і повітряних ударів.

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За внутрішніми оцінками НАТО, цей військовий альянс має у своєму розпорядженні лише п’ять відсотків засобів протиповітряної оборони зі ста, необхідних для захисту повітряного простору східного флангу. Про це пише Financial Times із посиланням на неназвані джерела, обізнані з ситуацією.

"Країни НАТО можуть надати менш як 5% засобів ППО для захисту країн-членів у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу", — йдеться у матеріалі.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що в альянсу зараз немає здатності захищатися від ракет і повітряних ударів.

"ППО — одна з найбільших дірок, які у нас є. Ми не можемо цього заперечувати", — сказав Financial Times інший дипломат НАТО.

Крім того, за даними видання, у минулотижневому листі прем'єр-міністрів Греції та Польщі Кіріакоса Міцотакіса і Дональда Туска до Європейської комісії йшлося про те, що ППО — "важлива вразливість у нашій безпеці".

Такі побоювання посилилися через масштабне використання Росією БПЛА проти України, які можуть долати великі відстані.

Зокрема в лютому 2022 року США розгорнули систему ППО з батареєю Patriot для захисту аеропорту на півдні Польщі, який став центром доставки західної зброї до України. Але чиновники кажуть, що у членів альянсу мало таких систем, і їхня здатність використання за межами своїх власних територій серйозно обмежена.

Один зі співрозмовників FT заявив, що нові оборонні плани НАТО, які склали у 2023 році, значно збільшують вимоги до протиповітряної оборони за кількістю та готовністю.

Водночас видання стверджує, що багато країн інвестували у власну безпеку, тому в НАТО все ще є сили для стримування Росії.

Нагадаємо, 29 травня видання The Telegraph опублікувало матеріал в якому йшлося про те, що президента України Володимира Зеленського попросили не звертатися до НАТО щодо вступу його країни до Альянсу цього року.

23 травня на Донеччині в районі Моспиного російські окупанти залишилися без систем протиповітряної оборони.