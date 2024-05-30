"Дыра в безопасности": НАТО имеет лишь 5% средств ПВО, необходимых для защиты восточных границ, — FT

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО сказал журналистам FT, что у альянса сейчас нет способности защищаться от ракет и воздушных ударов.

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По внутренним оценкам НАТО, этот военный альянс располагает лишь пятью процентами средств противовоздушной обороны из ста, необходимых для защиты воздушного пространства восточного фланга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

"Страны НАТО могут предоставить менее 5% средств ПВО для защиты стран-членов в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения", — говорится в материале.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО сказал, что у альянса сейчас нет способности защищаться от ракет и воздушных ударов.

"ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать", — сказал Financial Times другой дипломат НАТО.

Кроме того, по данным издания, в прошлонедельном письме премьер-министров Греции и Польши Кириакоса Мицотакиса и Дональда Туска к Европейской комиссии говорилось о том, что ПВО — "важная уязвимость в нашей безопасности".

Такие опасения усилились из-за масштабного использования Россией БПЛА против Украины, которые могут преодолевать большие расстояния.

В частности, в феврале 2022 года США развернули систему ПВО с батареей Patriot для защиты аэропорта на юге Польши, который стал центром доставки западного оружия в Украину. Но чиновники говорят, что у членов альянса мало таких систем, и их способность использования за пределами своих собственных территорий серьезно ограничена.

Один из собеседников FT заявил, что новые оборонные планы НАТО, которые составили в 2023 году, значительно увеличивают требования к противовоздушной обороне по количеству и готовности.

В то же время издание утверждает, что многие страны инвестировали в собственную безопасность, поэтому у НАТО все еще есть силы для сдерживания России.

Напомним, 29 мая издание The Telegraph опубликовало материал в котором говорилось о том, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не обращаться к НАТО относительно вступления его страны в Альянс в этом году.

23 мая в Донецкой области в районе Моспино российские оккупанты остались без систем противовоздушной обороны.