БПЛА атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ: згоріли три цистерни (фото, відео)

За словами губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, під ударом опинилися кілька населених пунктів. У Темрюкському районі дрони влучили в резервуари з пальним, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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У Краснодарському краї Росії безпілотники нібито атакували нафтобазу, внаслідок чого було пошкоджено три резервуари з нафтопродуктами. Про це в п'ятницю, 31 травня, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

За його словами, БПЛА нібито атакували відразу кілька населених пунктів Краснодарського краю. Один з ударів припав на Новоросійськ. Ще один удар завдали по нафтобазі в Темрюцькому районі Краснодарського краю. У результаті було пошкоджено три цистерни з пальним.

"Серйозніша ситуація в Темрюцькому районі — там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено і горять 3 цистерни з нафтопродуктами", — розповів Кондратьєв.

За даними російського медіа Baza, станом на 6:52 пожежу на нафтобазі ліквідували. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Також постраждали два співробітники об'єкта, проте їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня в Орловській області Росії після атаки БПЛА загорілася нафтобаза. За повідомленням місцевої влади, безпілотник нібито впав на територію паливно-заправної станції в місті Лівни.

Раніше, 19 травня, у Ленінградській області у РФ унаслідок операції ГУР Міноборони України прогриміли вибухи на нафтобазі. За допомогою трьох вибухових пристроїв там було уражено вертикальні резервуари з паливом.