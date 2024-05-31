БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: сгорели три цистерны (фото, видео)

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, под ударом оказались несколько населенных пунктов. В Темрюкском районе дроны попали в резервуары с горючим, в результате чего возник масштабный пожар.

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В Краснодарском крае России беспилотники якобы атаковали нефтебазу, в результате чего были повреждены три резервуара с нефтепродуктами. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА якобы атаковали сразу несколько населенных пунктов Краснодарского края. Один из ударов пришелся по Новороссийску. Еще один удар произвели по нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате были повреждены три цистерны с горючим.

"Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами", — рассказал Кондратьев.

По данным российского медиа Baza, по состоянию на 6:52 пожар на нефтебазе ликвидировали. Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. Также пострадали два сотрудника объекта, однако их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 27 мая в Орловской области России после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. По сообщению местных властей, беспилотник якобы упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.

Ранее, 19 мая, в Ленинградской области в РФ в результате операции ГУР Минобороны Украины прогремели взрывы на нефтебазе. С помощью трех взрывных устройств там были поражены вертикальные резервуары с топливом.