Знищили 46 БПЛА: командування показало кадри відбиття повітряної атаки ЗС РФ (відео)

Тільки воїни 38-го зенітного ракетного полку ЗСУ ліквідували сім російських "шахедів", які були запущені з боку Краснодарського краю РФ.

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У мережі з'явилися кадри бойової роботи воїнів 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, які під час чергової російської атаки знищили сім ударних безпілотників Shahed. Відео знищення ворожих дронів опублікувала пресслужба полку.

"Фрагменти бойової роботи 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. На рахунку воїнів цього полку 7 уражених цілей від початку доби. Слава українським воїнам!" — йдеться в коментарі.

У підрозділі не уточнили, якими засобами було знищено БПЛА противника, але на кадрах видно запуски перехоплювачів зенітно-ракетного комплексу.

Загалом, за інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські бійці засобами протиповітряної оборони знищили 46 російських БПЛА. З них 7 "Шахедів" було знищено силами 38-го зенітного полку, щонайменше 15 — іншими підрозділами Сухопутних сил, решту — іншими засобами ураження.

Генерал уточнив, що противник запустив безпілотники з Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю РФ. Аналогічну інформацію надав моніторинговий канал "ППО радар". На опублікованій карті вказані маршрути повітряних атак росіян. Зокрема, безпілотники противника підлітали з боку акваторії Чорного моря, а також Херсонської та Донецької областей.

Карта маршрутів повітряних атак ЗС РФ на Україну Фото: Соцмережi

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 1 червня завдали масованого повітряного удару по території України, застосувавши десятки ракет і безпілотників. Метою ворога стала критична інфраструктура нашої країни.