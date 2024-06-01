Уничтожили 46 БПЛА: командование показало кадры отражения воздушной атаки ВС РФ (видео)

Только воины 38-го зенитного ракетного полка ВСУ ликвидировали семь российских "шахедов", которые были запущены со стороны Краснодарского края РФ.

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В сети появились кадры боевой работы воинов 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника, которые во время очередной российской атаки уничтожили семь ударных беспилотников Shahed. Видео уничтожения вражеских дронов опубликовала пресс-служба полка.

"Фрагменты боевой работы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника. На счету воинов этого полка 7 пораженных целей с начала суток. Слава украинским воинам!" — говорится в комментарии.

В подразделении не уточнили, какими средствами были уничтожены БПЛА противника, но на кадрах видны запуски перехватчиков зенитно-ракетного комплекса.

Всего, по информации командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинские бойцы средствами противовоздушной обороны уничтожили 46 российских БПЛА. Из них 7 "Шахедов" были уничтожены силами 38-го зенитного полка, не менее 15 — другими подразделениями Сухопутных сил, остальные — другими средствами поражения.

Генерал уточнил, что противник запустил беспилотники с Приморско-Ахтарска, Краснодарского края РФ. Аналогичную информацию предоставил мониторинговый канал "ППО радар". На опубликованной карте указаны маршруты воздушных атак россиян. В частности, беспилотники противника подлетали со стороны акватории Черного моря, а также Херсонской и Донецкой областей.

Карта маршрутов воздушных атак ВС РФ на Украину Фото: Соцсети

Напомним, российские захватчики в ночь на 1 июня нанесли массированный воздушный удар по территории Украины, применив десятки ракет и беспилотников. Целью неприятеля стала критическая инфраструктура нашей страны.