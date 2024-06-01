DeepState показали, як виглядає Вовчанськ після трьох тижнів обстрілів ЗС РФ (фото)

Для порівняння аналітики продемонстрували супутниковий знімок окупованого Донецька, який за версією російської пропаганди "Україна бомбила 10 років". Обласний центр практично не змінився за цей час.

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Від 50 до 80 відсотків будівель на півночі міста Вовчанськ у Харківській області знищені повністю внаслідок російських обстрілів за останні три тижні. Відновленню вони не підлягають. Про значні руйнування будівельного фонду міста свідчать супутникові знімки, повідомляють аналітики DeepState.

Вцілілі будинки ще залишаються у південній частині міста, однак вони також перебувають під загрозою ураження через високу інтенсивність обстрілів. У Вовчанську тривають міські бої, хоча динаміка поступово почала спадати.

Аналітики для порівняння продемонстрували супутниковий знімок окупованого Донецька. Житловий фонд міста за останні 10 років практично не змінився, хоча російська пропаганда і "куплені за рублі європейські політики та митці" говорять протилежне.

Cупутникові знімки Вовчанська і Донецька Фото: DeepState

Донецький аеропорт і прилеглі будинки були зруйновані, але решта міста навіть у 2022 році періодично відчувала лише вильоти. У DeepState зауважили, що російські окупанти часто використовують житлові масиви Донецька для прикриття своїх артилерійських розрахунків.

Нагадаємо, 31 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що 70% Вовчанська контролюють ЗСУ.

Заступник командира батальйону 57 бригади з позивним "Марцин" розказав, що ЗС РФ у Вовчанську застосовують артилерію, танки, скидують керовані авіабомби. За його словами, Вовчанськ "перетворився" на Бахмут за 5 днів.