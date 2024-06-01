Для сравнения аналитики продемонстрировали спутниковый снимок оккупированного Донецка, который по версии российской пропаганды "Украина бомбила 10 лет". Областной центр практически не изменился за это время.

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От 50 до 80 процентов зданий на севере города Волчанск в Харьковской области уничтожены полностью в результате российских обстрелов за последние три недели. Восстановлению они не подлежат. О значительных разрушениях строительного фонда города свидетельствуют спутниковые снимки, сообщают аналитики DeepState.

Уцелевшие дома еще остаются в южной части города, однако они также находятся под угрозой поражения из-за высокой интенсивности обстрелов. В Волчанске продолжаются городские бои, хотя динамика постепенно начала спадать.

Аналитики для сравнения продемонстрировали спутниковый снимок оккупированного Донецка. Жилой фонд города за последние 10 лет практически не изменился, хотя российская пропаганда и "купленные за рубли европейские политики и художники" говорят обратное.

Спутниковые снимки Волчанска и Донецка Фото: DeepState

Донецкий аэропорт и прилегающие дома были разрушены, но остальной город даже в 2022 году периодически испытывал только вылеты. В DeepState отметили, что российские оккупанты часто используют жилые массивы Донецка для прикрытия своих артиллерийских расчетов.

Напомним, 31 мая представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что 70% Волчанска контролируют ВСУ.

Заместитель командира батальона 57 бригады с позывным "Марцин" рассказал, что ВС РФ в Волчанске применяют артиллерию, танки, сбрасывают управляемые авиабомбы. По его словам, Волчанск "превратился" в Бахмут за 5 дней.