"Превратили в Бахмут за 5 дней": боец ВСУ рассказал о тяжелых боях за Волчанск (видео)

Как рассказал военнослужащий "Марцин", ВС РФ применяют артиллерию, танки, а также управляемые авиабомбы, чтобы уничтожать город. При этом тактика россиян немного изменилась.

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В Волчанске Харьковской области идут очень тяжелые уличные бои. В городе нельзя построить полноценные фортификационные укрепления. Об этом рассказал заместитель командира батальона 57 бригады с позывным "Марцин" изданию Hromadske.

По его словам, ВС РФ применяют артиллерию, танки, а также управляемые авиабомбы, чтобы уничтожать город. Более того, живая сила и средства противника преобладают над украинскими.

"Это все летит по жилым домам. Если Бахмут держался полгода или даже больше, то Волчанск они превратили в такой "Бахмут" за 5 дней. В городе нельзя построить полноценные фортификационные сооружения, а уличные бои — самые тяжелые", — рассказал "Марцин".

Военнослужащий также отметил, что россияне сперва шли колоннами по 30-60 человек.

"У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было. Если бы у нас было столько пехоты, можно было бы выйти на границы — и даже с меньшими потерями, чем понес враг", — рассказал "Марцин".

По его словам, тактика россиян немного изменилась. Так, в Бахмуте они атаковали преимущественно силами ЧВК "Вагнер". Они шли большими силами напролом. В Волчанске же оккупанты стараются не вступать в прямое сражение, а чаще обходят, делают засады.

"Марцин" заявил, что наступление в Харьковской области – это не просто попытка растянуть украинские силы, а открытие нового фронта.

"Марцин" о боях в Волчанске

Ранее сообщалось, что во время ротации на Харьковщине погибла госпитальерка "Чека". Парамедик Ирина Цыбух считала, что война — это худшее место, однако она дает билет к настоящей жизни, в мир независимости. О прощании с женщиной сообщат позже.

Также бригада "Ярость" показала стычки между домами в Волчанске. На видео бойцы Сил обороны осматривают каждый дом в Волчанске, в котором могут скрываться российские солдаты. Когда обнаруживают врага, вступают в стрелковый бой и применяют артудары.